Imieniny Mikołaja. Kiedy są imieniny Mikołaja? Najbliższe imieniny wypadają 2.06. Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Mikołaja

Jaki jest Mikołaj?

Imię Mikołaj ma pochodzenie greckie. Imieniny Mikołaja wypadają 1, 14 lutego, 21 marca, 9, 19 maja, 2, 18 czerwca, 9 lipca, 10, 25 września, 13 października, 12, 13 listopada oraz 6 grudnia.

Mikołaj jest osobą ambitną i nietuzinkową. Ma określony cel w życiu, do którego dąży za wszelką cenę. Cechuje go odwaga i pewność siebie. Ma małe grono zaufanych znajomych. Jest skryty i ciężko jest mu zawierać nowe znajomości. Nie lubi być wylewny i rzadko zwierza się ze swoich rozterek. W pracy jest sumienny i wykonuje wszystkie powierzone mu obowiązki. Jest inteligentny i lubi korzystać ze swojej szerokiej wiedzy. Jest opanowany i odporny na kryzysowe sytuacje. Lubi czuć rywalizację pomiędzy współpracownikami.

Wierszyki na imieniny Mikołaja

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Mikołajowi, bo nie mieszka w Gorzowie Wielkopolskim, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

