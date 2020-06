Imieniny Piotra. Kiedy są imieniny Piotra? Najbliższe imieniny wypadają 2.06. Życzenia i wiersze imieninowe

Jaki jest Piotr?

Imię Piotr jest pochodzenia greckiego i oznacza niezłomny jak skała. Imieniny Piotra wypadają 3, 18, 28, 31 stycznia, 2, 5, 8, 21, 22, 23, 24 lutego, 1, 2, 23 marca, 27, 28, 29 kwietnia, 8, 13, 19, 29 maja, 2, 3, 12, 23, 29 czerwca, 2, 7, 12, 30 lipca, 1, 12, 19 sierpnia, 9, 11, 12, 25 września, 19 października, 16, 18, 21 listopada i 2, 4, 13, 21, 25 grudnia.

Piotr jest osobą ambitną i zdolną. Cechuje go także lenistwo, dlatego musi mieć zaplanowane obowiązki, aby się ich podjąć. Nie umie jednak zorganizować sobie planu dnia i staje się chaotyczny w swoich działaniach. Piotr jest niecierpliwy i nerwowy, najlepiej wszystko chciałby mieć na już. Jest duszą towarzystwa i bardzo lubi zabawiać swoich przyjaciół. Jest osobą, która chętnie pomaga innym i lubi udzielać rad. W pracy osiąga bardzo dobre wyniki, kiedy ma nałożone na siebie określone z góry obowiązki i zadania. Chce realizować wszystkie projekty, których się podjął.

Wiersze na imieniny Piotra

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Piotrowi, bo nie mieszka w Gorzowie Wielkopolskim, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Wybrane kwiaciarnie w Gorzowie Wielkopolskim

💐 Kwiaciarnia Bukieteria