Inflacja na inwestycjach. W Gorzowie trzeba do nich dołożyć... co najmniej 100 mln zł!

- W tej chwili zbieramy informacje dotyczące wzrostu wartości kontraktów. Myślę, że jeśli zamkniemy się w kwocie 100 mln zł, w kwocie, która będzie konieczna na dokończenie rozpoczętych inwestycji, to będzie dobrze. Ale może być więcej... - mówił na sesji rady miasta prezydent Jacek Wójcicki. Zaznaczał też, że kwota jest orientacyjna.

Co to oznacza w praktyce? Jak mówił GL prezydent, miasto zamierza dokończyć rozpoczęte w mieście inwestycje, ale zrezygnować z części tych, które planowało (by pieniądze odłożone na nie przeznaczyć na dołożenie do rozpoczętych inwestycji). Już na początku marca ograniczyło zakres węzła przesiadkowego, na które zamierza wydać nie 50 mln, a 5 mln zł.