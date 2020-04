Internauci o wiacie: Ona nie pasuje do Szymona Giętego!

Wracamy do sprawy wiaty rowerowej, która staje przy pomniku Szymona Giętego. Przeciwko temu protestuje mecenas Jerzy Synowiec. Miasto odpowiada: – Jest usytuowana w sposób optymalny.

- Lokalizacja wiaty jest zgodna z projektem przebudowy ul. Sikorskiego. Projekt zaakceptowały wszystkie osoby i wydziały kompetentne w tej kwestii, a więc wydziały kompetentne w tej kwestii: wydział dróg, budownictwa i architektury, architekt miejski, ekspert od rewitalizacji oraz współpracujący z urzędem miasta Rowerowy Gorzów – mówi Marta Liberkowska z wydziału promocji i informacji. To odpowiedź miasta w sprawie wiaty rowerowej, która właśnie jest stawiana… dwa kroki (dosłownie) od pomnika Szymona Giętego, gorzowskiego oryginała. Na razie został postawiony szkielet. Trzeba jeszcze zamontować szyby.

Przeciwko postawieniu wiaty zaprotestował już Jerzy Synowiec, radny i mecenas, który z Towarzystwem Miłośników Gorzowa postawił pomnik. – To jest ogromna bezmyślność! – mówił na łamach GL. Przeciwni stawianiu wiaty przy pomniku są także mieszkańcy. W naszej internetowej sondzie na gazetalubuska.pl prawie 93 proc. głosujących uznało, że wiata nie pasuje do pomnika. Akceptuje ją jedynie 7 proc. głosujących!

Internauci bezlitośni

- Kto się pod tym pomysłem podpisał?! – zastanawia się Bartek, jeden z Czytelników. - Bezmyślność urzędników jest przerażająca – uważa pani Małgorzata. Skąd wątpliwość, że wiata może wizualnie nie współgrać z pomnikiem? Od 1 maja 2004 r., gdy stanął on przy Parku 111 wielu gorzowian i przyjezdnych robi sobie zdjęcia przy pomniku, ustawiając się do fotografii niemal z każdej strony. Teraz od strony wiaty będzie to już niemożliwe. Poza tym wiata może „wchodzić w kadr”.

- Wiata jest usytuowana w sposób optymalny. Znajduje się blisko wejścia do budynku handlowo-usługowego. Odsunięcie jej spowodowałoby, że użytkownicy zamiast korzystać z wiaty, przypinaliby rower do innych elementów. Wiata nie koliduje też z przestrzenią przeznaczoną do przemieszczania się pieszych. Pomnik będzie widoczny dla osób idących od strony katedry oraz idących od strony Rolnika. Usytuowania wiaty od strony ul. Strzeleckiej byłoby gorszym rozwiązaniem, ponieważ pomnika nie byłoby wcale widać – informuje M. Liberkowska.

Po naszej interwencji tzw. wizję lokalną w miejscu stawianej wiaty i pomnika zrobił architekt miejski Dariusz Górny. Architekt: Wiata zasłoni brzydki parking

- Lokalizacja wiaty nie budzi wątpliwości – pisze w stanowisku architekt. – Realizowana wiata zlokalizowana z boku placu, „plecami” przylegająca do terenu obsadzonego zielenią, ze względu na swoją neutralną formę, skalę i kolorystykę nie dominuje w przestrzeni i nie stanowi przeszkody w ruchu pieszym. Dodatkowo wiata wraz z towarzyszącą zielenią przysłania wgląd na wizualnie nieatrakcyjny parking. Nie ma również wątpliwości co do sąsiedztwa z wpisaną już w tę przestrzeń rzeźbą Szymona Giętego.

Kultowa postać gorzowskiego kloszarda miała w zamyśle artysty rzeźbiarza uczestniczyć symbolicznie w miejskim ruchu jako jeden z mieszkańców, przypadkowy przechodzień. Zlokalizowana w tym miejscu wiata na pewno mu w tym uczestnictwie nie przeszkadza – uważa architekt miejski.

Czy wiatę można byłoby przestawić na drugą stronę placu przed Parkiem 111, konkretnie: między ul. Sikorskiego a częścią dla pieszych? – zapytaliśmy urzędników. - Usytuowanie wiaty od strony jezdni będzie kolidowało z przestrzenią przemieszczania się pieszych. Nie będzie to dobrze wyglądało – mówi M. Liberkowska. Czytaj również:

