Internet zwalnia, a nawet zanika? Takie problemy zgłaszają abonenci

Internet słabnie, a czasami nie ma go nawet wcale. Bywa, że trwa to ułamek sekundy, ale zdarza się, że kilka minut. Takie zgłoszenia w ostatnich dniach otrzymaliśmy od abonentów Multimedia Polska. Mieszkają przy ulicach: m.in. Starzyńskiego, Paderewskiego, Narutowicza czy Moniuszki. Problemy z internetem potwierdzają także nasi dziennikarze, m.in. z Górczyna.

W środę sprawę zgłosiliśmy Krystynie Kanownik, rzecznikowi Multimedia Polska. - Przy ul. Moniuszki technicy zaobserwowali zaniżony jeden z parametrów sieci. Trwa próba lokalizacji zakłóceń. Przy ulicach: Starzyńskiego, Narutowicza i Paderewskiego – patrząc na adresy zbiorczo – nie widać ogólnego problemu – mówi rzecznik Multimedia Polska. - Jeżeli problemy nie ustąpią i są to pojedyncze zgłoszenia z poszczególnych ulic, prawdopodobnie mogą to być indywidualne problemy w lokalu, które można rozwiązać dopiero po zgłoszeniu i umówieniu wizyty działu technicznego – dodaje Krystyna Kanownik.

Multimedia Polska to największy dostawca internetu oraz telewizji kablowej w Gorzowie. W styczniu tego roku firma została kupiona przez Vectrę. Do Vectry od ponad trzech lat należy także Jim-Sat.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na kupno Multimediów przez Vectrę, ale pod warunkiem, że w miejscach, gdzie Vectra stałaby się monopolistą, zostanie sprzedana któraś z jej kablówek.

W Gorzowie do monopolu doszłoby m.in. na części Górczyna, gdzie klienci mają do wyboru tylko Multimedia i Jim-Sat. Vectra będzie więc musiała sprzedać którąś z kablówek. Logika podpowiada, że będzie to Jim-Sat, który ma o wiele mniej abonentów od Multimediów.