Jacek Wójcicki: „Zburzymy Schody Donikąd, ale dopiero wtedy, gdy...”

Choć o ich remoncie mówiło się już na początku XXI wieku, Schody popadają w coraz większą ruinę, a przy okazji też zwyczajnie zarastają zielenią. Patrząc na nie, do głowy przychodzą dwie najprostsze koncepcje: naprawić je ( to jednak wydatek nawet kilkudziesięciu milionów złotych) albo zburzyć. Tymczasem miasto wydaje się być pośrodku i nie wybiera żadnej z tych opcji.

„Nie wydamy milionów na Schody”

- Miasto jest pośrodku, bo ja od początku prezydentury mówię, że nie wydamy publicznych pieniędzy na zrobienie Schodów i połączenie ich np. z jakąś restauracją. Pytaliśmy restauratorów, czy ktokolwiek byłby zainteresowany, aby prowadzić tam działalność gastronomiczną. Absolutnie nikt nie był zainteresowany - mówi prezydent Jacek Wójcicki. Przypomina, że wciąż aktualna jest opcja, by Schodami zająć się w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (w skrócie: udział w inwestycji ma i miasto, i biznes prywatny, a obie strony ustalają między sobą, jak podzielić się jej realizacją). W grę wchodzi też oczywiście jeszcze korzystniejsze dla miasta rozwiązanie, że to inwestor weźmie w całości na siebie zagospodarowanie tego miejsca.

Schody Donikąd zarosły, że aż wstyd. Co z remontem? Ile by kosztował?

- Ponieważ jest to jedna z piękniejszych działek i bardzo eksponowanych w mieście, chcemy zabudować tę działkę nieruchomością komercyjną, np. powierzchnią mieszkaniową czy biurową - mówi prezydent Gorzowa. - W okolicach Schodów, od strony Góry Powstańców, powstaje osiedle. To jest dla nas sygnał, że ta przestrzeń jest atrakcyjna dla deweloperów - dodaje J. Wójcicki.

Działka, na której są Schody Donikąd, mogłaby zostać wypełniona szeroką „plombą” i wypełnić lukę w zabudowie przy ul. Drzymały. W ciągu budynku czy budynków (lub obok bądź pomiędzy nimi) miałoby jednak zostać zachowane przejście do parku Siemiradzkiego.

- Bardzo bym chciał, żeby tę działkę można było skomercjalizować, ale przy pozostawieniu wejścia do parku. Schody nie muszą być szerokie na 30 metrów. Mogą być normalnym wejściem do parku. Ważne, żeby otworzyć park Siemiradzkiego na centrum - mówi prezydent Wójcicki.