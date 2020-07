Jack Holder, Krzysztof Kasprzak, czy Niels-Kristian Iversen. Kto z nich na derby Falubazu Zielona Góra ze Stalą Gorzów?

W tej ostatecznej pod jedynką jest Krzysztof Kasprzak. Ale równie dobrze mogą obaj pojechać kosztem Nielsa-Kristian Iversena. O tym, co się bardziej opłaci trenerowi Stanisławowi Chomskiemu, przekonamy się w niedzielę o 19.15. A już dziś możemy zastanowić się, na co stać tych zawodników i ich klubowych kolegów. W każdym razie na oficjalnym fan page`u Stali Gorzów napisano, że ze względów regulaminowych w awizowanym składzie nie mogło być żużlowca jeżdżącego jako gość. Stąd to zamieszanie? Nie wiemy, ale nie zmienia to faktu, że klikając na zdjęcia przeczytacie w opisie, czego można spodziewać po każdym z żużlowców Stali Gorzów w derbach z Falubazem Zielona Góra.

