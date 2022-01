Jak AZS AJP Gorzów gra w Lublinie z AZS UMCS, to emocji nigdy nie brakuje. Choć nadal bez Stelii Johnson

Choć w tabeli wyżej jest Gorzów (osiem zwycięstw i pięć porażek) od Lublina (dziewięć wygranych i dwie poniesione porażki), to zdecydowanym faworytem tego pojedynku są piąte lublinianki. Raz, że ich jednopunktowa strata do trzecich gorzowianek wynika z dwóch mniej rozegranych od nich meczów, a dwa, że obie ekipy spotykały się ze sobą w tym sezonie już trzykrotnie i za każdym razem to pszczółki były lepsze. Dwa razy były górą w fazie grupowej EuroCup Women. Zresztą, zawodniczki Krzysztofa Szewczyka – w odróżnieniu od koszykarek Dariusza Maciejewskiego – do tej pory rywalizują na Starym Kontynencie, po tym jak wyszły z grupy i przez pierwszą rundą play offów przeszły do 1/8 finału Pucharu Europy. Poza tym, przecież od zawsze naszym akademiczkom bardzo trudno grało się w hali na Lubelszczyźnie i z pewnością tak będzie też tym razem.