Jak bardzo mogą podrożeć bilety na autobus i tramwaj? W środę radni zagłosują w sprawie podwyżek

Po raz ostatni podwyżka cen biletów była w Gorzowie w 2016. Miała ona charakter kosmetyczny, bo chodziło o to, by zaokrąglić cenę, aby łatwiej było korzystać z biletomatów. Od tamtego czasu minęło sześć lat.

- W tym okresie nastąpił znaczny wzrost cen paliw, energii elektrycznej, kosztów pracy, a także inflacji. To powoduje stale rosnące koszty organizacji publicznego transportu zbiorowego - uzasadnia podwyżkę wiceprezydent Iwona Olek. - Zapewnienie funkcjonowania komunikacji w obecnych realiach wymaga od samorządu znaczącego zwiększenia nakładów na ten cel, co z uwagi na uwarunkowania budżetowe i zmniejszenie dochodów, także z innych źródeł, bez wzrostu cen za usługi przewozowe, wymagałoby wprowadzenia szeregu ograniczeń w sieci transportu miejskiego, w tym zmniejszenia liczby połączeń - dodaje wiceprezydent.