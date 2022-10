Jak będzie wyglądać północna obwodnica Gorzowa? Oto szczegóły!

Coraz bliżej budowy północnej obwodnicy Gorzowa. Przetarg na pierwszy etap ma być jeszcze w tym roku. Termin ukończenia inwestycji to rok 2027. Którędy będzie biegła nowa droga?

Północna obwodnica Gorzowa ma mieć 4,04 km długości i łączyć ul. Myśliborską z ul. Wyszyńskiego, a jej budowa została podzielona na trzy etapy. Pierwszy to budowa drogi od ronda Barlineckiego (czyli skrzyżowania Górczyńskiej i Wyszyńskiego) do ul. Kazimierza Wielkiego. Drugi - od Kazimierza Wielkiego do Żwirowej. Trzeci - od Żwirowej do Myśliborskiej. We wtorkowy wieczór urzędnicy oraz projektanci przedstawiali mieszkańcom, jak ma wyglądać ta inwestycja.

Na całej trasie przewidziano kilka tzw. obiektów inżynierskich. Jednym z nich będzie nowy most przez Kłodawkę. Zostanie on zbudowany w pobliżu ronda u zbiegu Górczyńskiej z Wyszyńskiego.

- Będzie to konstrukcja podobna do istniejącego mostu na ul. Owocowej - mówi Waldemar Cytryna, współautor koncepcji programowo przestrzennej dla całej obwodnicy.

Nowy most przez Kłodawkę będzie już częścią ulicy Kamiennej, jak nazywać się będzie ta część obwodnicy. W Kamienną będzie można wjechać nie tylko przez rondo, ale i przez prawoskręt z ul. Wyszyńskiego (ma to być ułatwienie dla jadących od strony Kłodawy).

W okolicy skrzyżowania Kazimierza Wielkiego z ul. Kuratowskiej powstanie rondo, przez które będzie można zjechać z obwodnicy na Piaski. W związku z tym w tej części miasta nie będzie już parkingu, na którego potrzeby miasto wydzierżawia teren prywatnemu przedsiębiorcy.

- Samo skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego z ul. Kuratowskiej zostanie delikatnie skorygowane, a wzdłuż tych ulic powstaną zatoki postojowe. By spowolnić ruch na osiedlu skrzyżowanie będzie wyniesione - mówi z kolei Tomasz Romankiewicz, autor projektu funkcjonalno-użytkowego dla pierwszego etapu obwodnicy.

Nowe rondo na ul. Kazimierza Wielkiego będzie połączone z częścią ul. Owocowej, ale tylko z odcinkiem między obwodnicą a Żwirową. Część Owocowej od strony ul. Wyszyńskiego, Wiejskiej i Ukośnej po wybudowaniu obwodnicy będzie drogą ślepą.

Tak mają wyglądać szczegóły pierwszego etapu, który zostanie zrobiony najwcześniej. A jak będzie wyglądała obwodnica na dalszym odcinku?

Zacznijmy od tego, że pomiędzy ul. Kuratowskiej a Owocową planowane jest wybudowanie ul. Ostroroga, czyli drogi, która będzie równoległa do ul. Owocowej. W tym miejscu zostanie zbudowany wiadukt. Pozwoli on łagodniej dojechać w okolice ul. Żwirowej, które jest ponad Piaskami.

- Ulica Ostroroga ma przechodzić dołem pod obwodnicą. Ukształtowanie terenu jest takie, że ciężko połączyć obie drogi - mówi W. Cytryna.

Po przecięciu ul. Żwirowej obwodnica będzie za cmentarzem skręcać w kierunku Myśliborskiej. Za nekropolią, już na terenach powojskowych, przewidziane jest kolejne rondo i zjazd. Będzie można nim dojechać do nowego parkingu przed cmentarzem (przybędzie więc nowe wejście na nekropolię). Dalej będzie też kolejne rondo z przyszłą ul. Litewską.

Na byłym „poligonie” w ramach obwodnicy powstanie z kolei 150-metrowy wiadukt.

- Ten obszar miasta jest przewidziany w planie pod zieleń i teren pod rekreację. Tam jest naturalne zagłębienie terenu. Droga będzie więc przechodziła nad nim estakadą, żeby nie przerywać istniejącego ekosystemu - mówi projektant.

Obwodnica będzie kończyć się na rondzie, które powstało przy okazji rozbudowy ul. Myśliborskiej (chodzi o rondo między stacją paliw Orlen a Małyszynem, które na ostatniej sesji rady miasta zostało nazwane rondem Schumana).