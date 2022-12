Jak będziemy wspominać kolejną rocznicę stanu wojennego?

Stan wojenny został wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981. Został on zawieszony 31 grudnia 1982, a 22 lipca 1983 oficjalnie zniesiony. W jego trakcie internowano ponad 10 tys. osób, a życie straciło około 40 osób.

Ponieważ Gorzów był jednym z ważnych miejsc na mapie ówczesnej opozycji, w Lubuskiem to właśnie na północy naszego regionu miały miejsce wydarzenia, które przeszły do historii. 16 grudnia 1981 doszło do pacyfikacji strajku w gorzowskim Ursusie. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaczęło protestować kilkaset osób, a protest został stłumiony przez ponad 2 tys. żołnierzy i milicjantów. Po pacyfikacji zatrzymano łącznie 81 osób, kilkanaście zostało osądzonych.