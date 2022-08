Jak długo może trwać naprawa schodów?! Urzędnicy podają datę

- Mamy odpowiedź od wykonawcy, że w najbliższym czasie nastąpi intensyfikacja prac. Oczywiście nie będziemy za nie płacić. One są w protokole usterek - mówiła wczoraj na sesji rady miasta wiceprezydent Iwona Olek. Odpowiadała na pytanie radnego Piotra Wilczewskiego o nowe schody w Parku Róż, które są od strony ronda Kosynierów Gdyńskich.

Schody zostały zbudowane w miejsce dotychczasowych podczas trwającej od grudnia 2020 do lutego 2022 rewitalizacji. Gdy zostały udostępnione, mieszkańcy bardzo szybko zaczęli wytykać wiele usterek. Ponieważ na stopniach schodów zamontowano „siedziska”, mieszkańcy zwracali uwagę, że spowodowały one, iż na przejście pieszych zostało w niektórych miejscach mniej niż 80 cm. Oprócz tego po deszczach na stopniach tworzyły się kałuże, podświetlenie schodów raziło korzystających z nich, a z „siedzisk” wypadały zaślepki. Do schodów zastrzeżenia miał m.in. prezydent Jacek Wójcicki, który w lutym tego roku na naszych łamach zapowiedział ich naprawę.