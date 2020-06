Jak dużymi pieniędzmi walczymy z koronakryzysem?

Urząd wojewódzki poinformował właśnie, że w ramach tarczy antykryzysowej Lubuskie zostało wsparte 382 mln zł. W tej kwocie 148,9 mln zł są m.in. umarzalne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (do 5 tys. zł, otrzymało je około 30 tys. przedsiębiorców), dofinansowanie wynagrodzeń czy części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Kolejne 132,6 mln zł to Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Te pieniądze poszły z kolei na wsparcie 35 tys. miejsc pracy w Lubuskiem.

Następne 53,4 mln zł to wydatki na świadczenie postojowe. W województwie lubuskim otrzymało je 27,1 tys. osób.

Oprócz tego 47,5 mln zł to Europejski Fundusz Społeczny.