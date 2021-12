Jak dziś Gorzów wspominał wprowadzenie stanu wojennego?

Kilkaset osób najpierw wzięło udział w uroczystej mszy w katedrze, a później w oficjalnych uroczystościach na Starym Rynku, przed repliką Białego Krzyża Solidarności. Na placu przy katedrze był m.in. Leszek Broszko, który 40 lat temu pracował w Stilonie: - Choć w większości w naszym zakładzie pracowały kobiety i wiedzieliśmy, że władza nie zechce użyć wobec nich siły, to i tak się baliśmy - mówił wczoraj naszemu reporterowi.

Kwiaty pod krzyżem Solidarności składał też wojewoda Władysław Dajczak:

- 13 grudnia to był potężny cios, który pozbawił nadziei i wiary miliony Polaków. To było niejako złamanie kręgosłupa tej wspaniałej wielkiej pokojowej rewolucji. To było złamanie kręgosłupa bezprecedensowemu ruchowi Solidarności. Zbrodnia stanu wojennego tym większa, że na Polaków i przeciw Polakom wyprowadzono polskich żołnierzy, ale Solidarność ten cios wytrzymała i ta walka zakończyła się olbrzymim zwycięstwem, którego owocem jest dzisiejsza wolna i niepodległa Polska - mówił w trakcie uroczystości.