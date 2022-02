Jak Gorzów będzie obchodził dzień pamięci o Żołnierzach Wyklętych?

Od jedenastu lat 1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jego obchody odbywać się będą także w Gorzowie. O 11.30 wojewoda lubuski złoży kwiaty pod pomnikiem Witolda Pileckiego, który stoi na skwerze przy łaźni. Pół godziny później, o 12.00 uroczystość złożenia kwiatów będzie miała też miejsce przy obelisku upamiętniającym Żołnierzy Wyklętych. On z kolei znajduje się w parku 750-lecia pomiędzy blokami za Castoramą a ul. Dekerta.

W zeszłym roku obok obelisku został posadzony dąb szypułkowy.

- To jest symbol. W tym dniu, w którym oddajemy hołd Żołnierzom Wyklętym, chcemy pozostawić symbol w postaci tego dębu, który jest potomkiem dębu historycznego. Chcemy, by przypominał on, że mieliśmy w Polsce bohaterów, dla których wolność, niepodległość, niezawisłość Polski była ponad wszystko. Oni nie pogodzili się z tym, że jednego okupanta - tego w brunatnych mundurach zastępuje okupant w czerwonych mundurach - mówił roku temu wojewoda Władysław Dajczak.