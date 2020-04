Jak Gorzów się zamaskował? Pokazaliście nam swoje maseczki

- Jak się w niej chodzi? Strasznie! Ale zdrowie najważniejsze – mówili nam w czwartek 16 kwietnia gorzowianie. Niemal wszyscy chodzą już maseczkach ochronnych. Taki nakaz obowiązuje w Polsce już od kilkunastu godzin. Za jego złamanie grozi mandat 500 zł lub kara administracyjna, która może wynieść od 5 tys. do 30 tys. zł. Gorzowianie mają maseczki kupione w aptekach, zrobione we własnym zakresie. Zakrywają się także szalami. Odnotujmy też, że w maskach pracują też robotnicy na przebudowywanej ul. Sikorskiego. Od czwartku noszenie maseczek obowiązkowe. Jak to wygląda w Zielonej Górze? Od rana miasto jest… zamaskowane! Zdarzają się wyjątki

Jarosław Miłkowski