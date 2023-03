Jak idą prace nad zamianą szpitala zakaźnego w internat?

Prace w byłym oddziale zakaźnym ruszyły w listopadzie zeszłego roku. Zajmuje się nimi firma Gotech. Ma na nie łącznie 24 miesiące od podpisania umowy. Co już zrobiła? - Zostały ukończone roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku. Ruszyły już prace dekarskie, które polegają na wymianie uszkodzonych elementów więźby oraz ułożeniu membrany dachowej – mówi Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich, które odpowiadają za inwestycję. Przy okazji informuje o innych planowanych pracach na zewnątrz budynku.

Zadowoleni powinni być ci, którzy obawiali się, że prawie stuletni budynek po remoncie będzie wyglądać inaczej.

- Ceglana elewacja jest przedmiotem ochrony konserwatorskiej i zostanie poddana renowacji. Mury doczekają się oczyszczenia, a uszkodzone cegły wymiany – mówi E. Iwańska. - Wspólnie z konserwatorem zabytków został też wybrany rodzaj dachówki. Zgodnie z wytycznymi konserwatora, w każdym budynku trzy okna zostaną przeznaczone do renowacji/odnowy, a pozostałe do wymiany. Odrestaurowane zostaną również kolumny przy wejściu do budynku przyszłego internatu – dodaje Iwańska.