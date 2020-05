Jak już wygląda rondo koło Rolnika? Prace wciąż trwają

U zbiegu ulic: Sikorskiego, Dworcowej, Orląt Lwowskich i al. Konstytucji 3 Maja trwa budowa ronda. Ma ono ułatwić ruch samochodowy w tym miejscu, bo przed przebudową koło Rolnika były problemy z wjazdem w al. Konstytucji 3 Maja. Zarys ronda jest już od kilku tygodni. Teraz trwają prace przy wysepce tramwajowej. A co jeszcze dzieje się na tym odcinku przebudowy ul. Sikorskiego? Naszą uwagę zwrócił fakt, że zjazd z ronda w kierunku Zakładów Energetycznych został wyłożony kostką. Jak Wam się on podoba? Przypomnijmy, że przebudowa ul. Sikorskiego miała potrwać do 21 czerwca. Wykonawca zapowiedział już jednak, że prace potrwają dłużej. Nowy termin zakończenia prac nie jest jeszcze znany.

