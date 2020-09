Jak kierowcy łamią przepisy na nowej ul. Sikorskiego? Mamy zdjęcia!

Od poniedziałku 7 września kierowcy znów mogą jeździć ulicą Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania przy katedrze do okolic Rolnika. Przy tym kultowym kiedyś domu handlowym powstało rondo, które ma usprawnić ruch w tej części miasta. Jak na razie, nie wszyscy kierowcy sobie z nim radzą. Łamią też przepisy na ulicach sąsiadujących z rondem.

Przed przebudową ruch w tym miejscu wyglądał następująco: al. Konstytucji 3 Maja, która biegnie wzdłuż Rolnika i przed pomnikiem Adama Mickiewicza, była ulicą z pierwszeństwem przejazdu. To oznaczało, że do ruchu trudno było się włączyć kierowcom, którzy podjeżdżali do skrzyżowania ulicą Orląt Lwowskich. Na kłopoty mogli się natknąć także kierowcy dojeżdżający do skrzyżowania ulicą Sikorskiego od strony ZUS.