Jak kończyć sezon, to z medalem. Tej szansy Stal Gorzów nie powinna zmarnować

Tylko i aż, bo osiem „oczek” różnicy na korzyść stalowców to strata „Byków”, którą zawodnicy trenera Piotra Barona są w stanie odrobić. Co prawda w rundzie zasadniczej Unia przegrała ze Stalą na „Jancarzu” 43:47 i jedynie raz wygrała w tym roku wyżej niż 49:41 (to dawałoby brąz Stali, bo ta była wyżej przed fazą play off niż rywale z Leszna), ale wydaje się, że tak słabo, jak ostatnio na „Smoczyku” Emil Sajfutdinow już nie może pojechać, a i Piotra Pawlickiego czy Jaimona Lidseya stać na lepszą jazdę. Chociaż z drugiej strony, w czerwcu zdobycz punktowa każdego z tej trójki na owalu przy Śląskiej też wyniosła poniżej dziesięciu. Nie można więc wykluczyć, że to się powtórzy, choć porównywanie tamtego meczu z tym weekendowym spotkaniem może nie jest do końca miarodajne. Głównie ze względu na różnice w temperaturze. Ale nie tylko powietrza.

Bo można odnieść wrażenie, że bardziej na tym krążku zależy gorzowianom. Raz, że startują na swoim torze, też w obecności prezydenta miasta Jacka Wójcickiego, jednego ze sponsorów klubu, więc nie wypada nie podejść do tego wyzwania na poważnie. Ten dwie godziny przed zawodami uroczyście otworzy nowe loże na obiekcie, które mają służyć nowym partnerom Stali. A ci chcieliby mieć co świętować.