Jak konduktor łaskawy zawiezie nas do Warszawy?

12 grudnia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy na kolei. Będą aż trzy pociągi z Gorzowa do Warszawy. Z północy Lubuskiego ponownie będzie można dojechać także do Lublina. Jakie zmiany czekają nas w „pośpiechach”?

Do Warszawy będzie można dojechać już przed południem, ale także w porze podwieczorku lub wieczorem. W niedzielę 12 grudnia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy PKP. A w nim są aż trzy bezpośrednie pociągi z Gorzowa do stolicy Polski. Dwa z nich pojadą nawet dalej - do Lublina.

„Mewa” już nie poleci

Zadowoleni mogą być ci, którzy do Warszawy wybierają się zwykle przed południem. Nie będzie już „Mewy”, która wyjeżdżała z Gorzowa o 8.05 i w stolicy była przed 15.00 oraz „Gałczyńskiego”. Będzie za to „Lubuszanin” i „Zamoyski”. Oba wyjeżdżać będą z Gorzowa rano.

„Lubuszanin” wyruszy w podróż z Gorzowa już o 4.44. W Skwierzynie będzie można do niego wsiąść o 5.09, w Międzyrzeczu o 5.28, a kto będzie potrzebował zajechać do Poznania, to w stolicy Wielkopolski wysiądzie w Poznaniu o 7.23. Na dworzec Warszawa Centralna wjedzie on o 11.05, a w Lublinie będzie o 13.18.

Ze Strzelec do Warszawy

„Zamoyski” bardziej niż gorzowian ucieszy pewnie mieszkańców z okolic Strzelec Krajeńskich i Drezdenka. Przez wiele ostatnich miesięcy nie mieli oni bezpośredniego połączenia kolejowego z Warszawą. Teraz takie połączenie powróci. Tyle tylko, że - za czym wielu pasażerów nie przepada - przez Kujawsko-Pomorskie.

Z Gorzowa „Zamoyski” wyruszy o 9.02, ze Strzelec Kraj. Wschód o 9.28, Nowego Drezdenka o 9.42. W Bydgoszczy będzie o 12.33, Toruniu - o 13.00, na stacji Warszawa Gdańska - o 15.55, a w Lublinie - o 18.14.

Dojazd na Gdańską, odjazd z Centralnej

Do Warszawy będzie można pojechać także „Dionizosem”, który pojawi się w miejsce „Gałczyńskiego”. Ta zmiana nie ucieszy jednak tych, którzy do stolicy chcieli wybrać się jak najpóźniej. Jeszcze przez dziesięć dni do Warszawy można wybrać się z Gorzowa o 16.53 (na miejscu jest on około 23.00), to teraz ostatni bezpośredni pociąg do stolicy wyjedzie już o 14.55. On też dojeżdżać będzie do Warszawy Gdańskiej, gdzie ma być o 21.12.

W przypadku podróży do Warszawy, warto mieć uwadze, że nie każdy pociąg odjedzie z tej samej stacji, na którą dojedzie. W przypadku „Zamoyskiego” pasażerowie wysiądą na dworcu Warszawa Gdańska, ale w drogę powrotną wyruszą z dworca centralnego. Warto o tym pamiętać, bo oba te warszawskie dworce dzieli około 4 km.

Do Trójmiasta tylko raz