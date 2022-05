Jak oni się pięknie i długo kochają! Te pary są ze sobą co najmniej 50 lat!

- Jesteście dla nas wzorem; pokazujecie, jak ważne w życiu są miłość i wytrwałość. Za to bardzo Wam dziękuję - mówił w sobotę prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. W Teatrze Osterwy odbyła się uroczystość związana z jubileuszami małżeńskimi 27 par, z których dwie obchodzą w tym roku 60-lecie małżeństwa, a 22 - złote gody.

- Przez pięćdziesiąt lat na świecie zmieniło się wszystko; systemy polityczne, gospodarcze, a Wy nadal jesteście razem i to wywołuje największy podziw. Życzę Wam, kochani jubilaci, samych sukcesów, wytrwałości i dużo szczęścia. No i zdrowie musi być, ale jak jest miłość, jak są dobre emocje, to ono musi być – dodał.

Każda z par odebrała Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Otrzymali je”

60 rocznica ślubu