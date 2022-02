Jak piąta noga u psa czy jednak miejsce kultowe miejsce? O Schodach Donikąd na obradach radnych

- Schody Donikąd potrzebne są miastu jak psu piąta noga - mówi radny Jerzy Synowiec. - Tam nigdy nie powinny stanąć budynki mieszkalne - uważa radny Jerzy Sobolewski. Magistrat szykuje się już do „testu rynku” związanego z kultowym miejscem w Gorzowie.

- Jesteśmy po wstępnym bilansie, co może być skomercjalizowane, a co może być przestrzenią publiczną. Ten materiał będzie dla nas stanowił do sformułowania pytań, jeśli chodzi o „test rynku”. Chcemy to zrobić do końca pierwszego kwartału, by mieć informację zwrotną, czy jest w ogóle zainteresowanie tym obszarem - mówił na ostatniej sesji rady miasta wiceprezydent Jacek Szymankiewicz.

Po tym, gdy prezydent Jacek Wójcicki zapowiedział na naszych łamach, że miasto chce zabudowania działki, na której stoi kultowa budowla, temat Schodów Donikąd stał się jednym z tematów obrad radnych. A oni, podobnie jak mieszkańcy, mają na ich temat różne zdanie.

- Popieram prezydenta, żeby to była zabudowana pierzeja obiektami mieszkalnymi czy usługowymi, a z tyłu jakieś tam symboliczne schody do góry - mówił radny Jerzy Synowiec z Kocham Gorzów. Jeśli wydamy kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów złotych na renowację samych schodów - jak sama nazwa wskazuje - donikąd, to to się musi skończyć sprawą w prokuraturze za rażącą niegospodarność i wyrzucanie pieniędzy w błoto, Te schody same z siebie są potrzebne miastu jak psu piąta noga - kontynuował Synowiec.

- I tu się zgadzamy - dodawał przewodniczący rady Jan Kaczanowski z Gorzów Plus.

To miejsce kultowe

- Nigdy nie powinny tam być żadne budynki mieszkalne. To ma zostać miejscem kultowym gdzie mają się ludzie gromadzić, spacerować, podziwiać z góry Gorzów. Absolutnie się z tą koncepcją nie zgadzam. Na pewno znajdą się w Gorzowie ludzie, biznesmeni, którzy taką koncepcję przyjmą i zrobią schody takie, jakie chcą mieszkańcy - przekonywał z kolei Jerzy Sobolewski z PO.

- Proponuję, żeby powstały tam mieszkania w uzupełnieniu istniejących kamienic, a wzorem paryskiej dzielnicy jakieś takie tajemnicze schody - mówiła Alicja Burdzińska z PiS.

- Sam pomysł zabudowania tego terenu kolejnymi budynkami, klockami betonowymi w mieście uważam za nietrafiony. Robimy zerojedynkową akcję: albo budujemy budynek, albo nic nie można z tym zrobić, a tak nie jest. Proszę mocno się zastanowić, bo to jest jedno z ostatnich takich zielonych „okienek” w centrum miasta. Jeśli je zabudujemy, zniknie piękny kawałek zieleni w mieście. A schody można zbudować tak, żeby było dużo taniej - uważał z kolei Tomasz Rafalski, klubowy kolega A. Burdzińskiej.

Bloki czy parking?

Temat Schodów Donikąd w najbliższych miesiącach będzie wracał. Prezydent Wójcicki zapowiedział, że w najbliższych tygodniach miasto rozpocznie dialog z biznesem dotyczący partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach której miałyby nastąpić na działce ze schodami.

Co ostatecznie miałoby powstać w miejscu dzisiejszej konstrukcji Schodów Donikąd, nie jest przesądzone.

- Czy to będą parkingi, czy to będą mieszkania lub lokale usługowe, o tym tak naprawdę zdecyduje rynek. To musi się komuś opłacać, by tę działkę zabudować i jeszcze wkomponować w to schody - mówił radnym prezydent Wójcicki.

Schody Donikąd zostały zbudowane w 1972 r., a w 2002 r. zostały zamknięte ze względu na zły stan techniczny. Na ich remont, czyli de facto na budowanie nowych schodów miasto nie zamierza jednak wydawać co najmniej kilkunastu milionów złotych.

Ziemia pod schodami oraz po lewej stronie od nich (patrząc konstrukcję z dołu) należy do miasta. Od prawej strony schody sąsiadują z działką prywatną. Czytaj również:

Już wiosną Gorzów będzie miał mapę rowerową. Szykujcie się na wycieczki!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Ostra reakcja Obajtka