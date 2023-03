Jak pięknie w Parku Róż! Właśnie kwitną tysiące krokusów!

To zdarza się raz do roku. I za każdym razem zachwyca. Trudno jednak, żeby było inaczej. W gorzowskim Parku Róż zrobiło się już bardzo kolorowo, a wszystko za sprawą kwitnących krokusów.

Pomiędzy parkowym stawem a główną parkową aleją jest wprost dywan z tych kolorowych kwiatów. Gdy byliśmy tu w piątkowe popołudnie 17 marca, do krokusów co chwilę podchodzili gorzowianie, by robić zdjęcia jak kwitną. Nasz reporter też nie mógł oprzeć się pokusie uwiecznienia tego miejsca (zdjęcia możecie zobaczyć w galerii).