Jak przegrać wygrany mecz? Trzeba o to pytać AZS AJP Gorzów. W niedzielę we Wrocławiu ten spróbuje się zrehabilitować Alan Rogalski

AZS AJP Gorzów - Ślęza Wrocław Karol Korniak/archiwum

Fatalna czwarta kwarta sprawia, że zamiast wracać do Gorzowa AZS AJP zostanie w hotelu we Wrocławiu na niedzielny czwarty mecz ćwierćfinałów play offów ze miejscową Ślezą w Energa Basket Lidze Kobiet. W sobotę PolskaStrefaInwestycji Enea prowadziła z zawodniczkami trenera Arkadiusza Rusina nawet siedemnastoma punktami, a i tak przegrała to spotkanie, przez co akademiczki nadal potrzebują jednego zwycięstwa, by awansować do strefy medalowej. Gospodynie – już tylko dwóch.