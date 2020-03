Jak się wyspowiadać czy ochrzcić dziecko w czasach koronawirusa?

Chrzest Możliwość skorzystania z tego sakramentu cały czas jest możliwa. Poza duchownym w obrzędzie uczestniczy bowiem pięć osób: przyjmujący chrzest, jego rodzice oraz rodzice chrzestni. Cała piątka może więc wejść do świątyni. Oczywiście, w takiej sytuacji w obrzędzie nie mogą uczestniczyć inni członkowie rodziny. - To zależy więc od konkretnej rodziny, czy zdecyduje się, aby w takiej sytuacji chrzcić dziecko. Jeśli ktoś zaplanował chrzest w najbliższym czasie, może go odłożyć na inny okres – mówi nam ks. Andrzej Sapieha, notariusz kurii zielonogórsko-gorzowskiej.

Mimo zakazu przebywania w świątyniach więcej niż pięciu osób (nie licząc duchownych), w Kościele cały czas możliwe jest udzielanie i przyjmowanie sakramentów. Jak zatem mogą one wyglądać w czasach epidemii? Chrzest w czasach koronawirusa Możliwość skorzystania z tego sakramentu cały czas jest możliwa. Poza duchownym w obrzędzie uczestniczy bowiem pięć osób: przyjmujący chrzest, jego rodzice oraz rodzice chrzestni. Cała piątka może więc wejść do świątyni. Oczywiście, w takiej sytuacji w obrzędzie nie mogą uczestniczyć inni członkowie rodziny.

- To zależy więc od konkretnej rodziny, czy zdecyduje się, aby w takiej sytuacji chrzcić dziecko. Jeśli ktoś zaplanował chrzest w najbliższym czasie, może go odłożyć na inny okres – mówi nam ks. Andrzej Sapieha, notariusz kurii zielonogórsko-gorzowskiej. Bierzmowanie. Czy ten sakrament będzie udzielany w czasach pandemii? Ten sakrament w czasie epidemii nie będzie udzielany. Diecezja zielonogórsko-gorzowska odwołała już wszystkie uroczystości z nim związane.

Co z Komunią święta i pierwsza Komunia święta? Jeśli chodzi o możliwość przyjmowania Komunii, to cały czas jest to możliwe, choćby przy okazji mszy świętych. W mszach może jednak uczestniczyć zaledwie pięciu wiernych oraz duchowni.

Jeśli chodzi o pierwszą Komunię świętą, to w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej decyzja o ewentualnym przesunięciu terminu uroczystości będzie uzależniona od decyzji rządu, a kuria poczeka z nią do powrotu dzieci do szkół. Na razie lekcje w szkołach zawieszone są do świąt wielkanocnych (12-13 kwietnia).

Spowiedź w czasach koronawirusa - W aktualnej sytuacji spowiedź możliwa jest po indywidualnym uzgodnieniu z kapłanem – mówi ks. Andrzej Sapieha, notariusz kurii zielonogórsko-gorzowskiej. Jeśli więc ktoś chce się wyspowiadać, powinien wcześniej zadzwonić do duchownego ze swojej parafii i uzgodnić termin spotkania. – Nie ma możliwości spowiedzi przez telefon lub internet – mówi ks. Sapieha.

Namaszczenie chorych Jeśli takie jest życzenie chorego, ksiądz ma obowiązek udzielenia mu sakramentu nawet z narażeniem własnego życia. W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej kapłani cały czas pełnią posługę w szpitalach. – Do lecznic mogą jednak wejść tylko kapelani posługujący na co dzień w danym szpitalu – mówi ks. Andrzej Sapieha, notariusz kurii. Kapłaństwo Na razie nie ma jeszcze decyzji o ewentualnym przesunięciu święceń kapłańskich.

Małżeństwo. Co ze ślubami w obecnych czasach? W tym przypadku sytuacja jest podobna do tej z sakramentem chrztu. Też może się on odbyć w kościele, bo w obrzędzie uczestniczą oprócz księdza cztery osoby: para narzeczonych udzielająca sobie sakramentu oraz świadkowie.

Aktualnie w kalendarzu liturgicznym jest okres Wielkiego Postu. W tym czasie sakrament małżeństwa jest możliwy, ale śluby w tym okresie zdarzają się niezwykle sporadycznie. Jeśli w święta wielkanocne i po nich wciąż będzie obowiązywał zakaz zgromadzeń, przyszli małżonkowie najpewniej decydować się będą na przełożenie daty ślubu. Pogrzeb Choć sam pogrzeb – podkreślmy to - nie zalicza się do sakramentów, dodajmy, że i w tym przypadku uroczystości mają ograniczenia. Decyzją bpa Tadeusza Lityńskiego, obowiązuje zakaz odprawiania mszy pogrzebowych w kaplicach cmentarnych (mogą one być odprawiane w kościele parafialnym). W samym pogrzebie na cmentarzu może wziąć udział tylko pięć osób, nie licząc księdza oraz grabarzy.

