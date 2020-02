Jak spędzić weekend? Mamy dla Was kilka ciekawych podpowiedzi! [INFORMATOR]

Rodzinne spotkanie w pięknej wil li Już od jakiegoś czasu biblioteka organizuje w soboty rodzinne spotkania w Willi Lehmanna. Każde spotkanie ma inny temat przewodni. Tym razem będzie to dzień kota, który obchodziliśmy w tym tygodniu. W programie m.in.: czytanie „kociej” poezji, zabawy, łamigłówki i wystawa mruczków. Przyjdźcie całymi rodzinami: to świetna okazja, by aktywnie spędzić czas! I jeszcze jedno: jeśli macie koty, to przynieście ich zdjęcia! Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Willa Lehmanna, ul. Sikorskiego 107, sobota, 11.00, udział darmowy.

Sulęcin

Mistrzostwa gry w kapsle. Przyjdź. Będzie super!

Przed nami V Międzynarodowe Mistrzostwa Gry w kapsle - Kapsel Cross. To jedyne takie wydarzenie, więc... musicie tam być! Zabierzcie znajomych, dzieci, rodzinę i bawcie się świetnie. Organizatorzy już postarają się o to, żeby „kapslowy” tor robił wrażanie. Program: 15.00-15.20, zgłoszenia zawodników w biurze zawodów; 15.20, losowanie kolejności startu w eliminacjach; 16.00, rozpoczęcie zawodów; 19.30, dekoracje zwycięzców. Zawody odbędą się w kategorii wiekowej do 15 lat i powyżej 15 lat (czyli open). A po zawodach afterpa rty i Brodacze (dla uczestników zawodów za darmo, dla pozostałych: 25-30 zł). Więcej informacji pod numerem tel. 506 070 879.

Sulęciński Ośrodek Kultury, sobota, 15.00-19.00, wpisowe: 25 zł.

Power of Trinity już w sobotę!

Łódzka kapela w jednym wydaniu łączy kilka muzycznych gatunków: rock, reggae, dub i elektronikę. Drugi album kapeli „Loccomotiv” był jedną z najbardziej popularnych rockowych płyt roku. W 2018 roku ukazał się czwarty krążek Power of Trinity - „Ultramegnetic” (nominacja do Fryderyków w kategorii rock”. Jeśli więc lubisz mocne brzmienie połączone z innymi gatunkami muzycznymi to na sobotnim koncercie będziesz bawić się świetnie!

Klub C-60, ul. Zaułek 1, sobota, 20.00, bilety: 30-40 zł.