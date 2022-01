Jak upamiętnić Grażynę Wojciechowską? Radna proponuje nie tylko ławeczkę

„Wielu z gorzowian nie wyobraża sobie miasta bez radnej Wojciechowskiej. Wielu z nas nie dokończyło rozmów z panią Grażyną. Dlatego też zwracam się z inicjatywą upamiętnienia niezastąpionej i nietuzinkowej gorzowianki” - napisała do prezydenta Jacka Wójcickiego radna Alicja Burdzińska z PiS. W skierowanej do niego interpelacji proponuje, by na skwerze u zbiegu ul. Herberta i ul. Warszawskiej ustawić ławeczkę skierowaną w stronę urzędu miasta, „na której zasiądzie uosobienie” Grażyny Wojciechowskiej, wieloletniej gorzowskiej radnej, która zmarła 3 stycznia tego roku w wieku 74 lat.