Jak w wigilię i Boże Narodzenie będą kursować autobusy i tramwaje?

W wigilię zmiany zostaną wprowadzone od godziny 17.00. Od tej pory wszystkie linie tramwajowe będą kursowały z częstotliwością co 60 minut. A że na każdym odcinku gorzowskich torowisk jeżdżą po dwie linie, to na odcinkach z pętli do śródmieścia będą się one pojawiać naprzemiennie co 30 minut. Co godzinę będzie też kursować linia 103, a linie 104 i 125 zostaną zawieszone.