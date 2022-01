Jak wpływa ciąża na organizm kobiety? Zmieniają się serce, skóra i włosy. O tych faktach mało kto mówi!

W związku ze zmianami hormonalnymi u ciężarnych dochodzi do znaczniejszych obrzęków i przekrwienia błony śluzowej. Skutkuje to zwiększeniem ilości wydzieliny i podatności na infekcje. Ponadto, ze względu na wyższe stężenie progesteronu i powiększającą się macicę, u ponad połowy kobiet w ciąży obserwuje się duszność wysiłkową lub spoczynkową. Zazwyczaj nie daje ona powodów do niepokoju, chyba, że towarzyszą jej kaszel, ból w klatce piersiowej lub krwioplucie.

antonioguillem/123rf