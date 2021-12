Jak wygląda obrączkowanie ptaków? Można zobaczyć w Parku Narodowym "Ujście Warty"!

Co dwa tygodnie przy karmniku w siedzibie parku obrączkarz będzie rozstawiał sieci ornitologiczne, aby złapać pojawiające się tam ptaki. Każdy zostanie zważony, zmierzony i przypisany do danego gatunku. Otrzyma też niewielką obrączkę na nogę, a następnie zostanie wypuszczony na wolność.

Po co łapie się i obrączkuje ptaki?

Przyrodnicy łapią i obrączkują ptaki po to, żeby je lepiej poznać. Każda obrączka zawiera unikatowy numer, dzięki któremu wiadomo, z którym konkretnie osobnikiem mają do czynienia. Zaobrączkowany ptak ma swoją historię w specjalnej bazie. Ornitolodzy oraz miłośnicy przyrody przesyłają odczyty z obrączek drogą internetową i za pośrednictwem specjalnego formularza. Zapisywane jest tam między innymi, gdzie i kiedy ptak był widziany. Dzięki temu wiadomo, które gatunki odlatują od nas na zimę, którędy przebiegają trasy ich wędrówek, a nawet jak szybko mogą się przemieszczać. Obrączki i inne znaczniki zakładane ptakom oraz metody stosowane do ich chwytania są bezpieczne. Wielkość obrączek jest dostosowana do poszczególnych gatunków, ich wielkości i zwyczajów.