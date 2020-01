Jak wyglądały początki polskiego Gorzowa? Opowiada o tym wystawa w Spichlerzu [GALERIA]

Przypomnijmy: w tym roku szczególnie warto wziąć udział w świętowaniu Dnia Pamięci i Pojednania. Bo wydaje się najciekawsze i najmniej sztampowe od lat. Tak, o 10.00 - jak zawsze - będzie miało miejsce złożenie kwiatów na cmentarzu komunalnym. Tak, o 12.00 - tradycyjnie - zapowiedziane są oficjalne uroczystości na Placu Grunwaldzkim z uderzeniem w Dzwon Pokoju. Ale ciekawe rzeczy (mniej oficjalne i mniej sztampowe) też są w planie.

Wybierz, gdzie będziesz

O 16.00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Sikorskiego 107 będzie spotkanie i promocja wydawnictw oraz wernisaż wystawy z okazji 25-lecia Dnia Pamięci i Pojednania. Będzie to kapitalna okazja by zobaczyć, jak wyglądały początki obchodów i wspomnieć tych gości, którzy już nigdy do Gorzowa nie przyjadą...

Na 18.00 regionalista i historyk Robert Piotrowski zaprasza do MCK przy ul. Drzymały na autorskie slajdowisko. Przy okazji 75. rocznicy zajęcia Landsberga przez Armię Czerwoną „opowie obrazem i słowem o mieście z perspektywy dzisiejszego Gorzowa”.