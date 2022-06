Jak wygodnie poruszać się nie tylko po Gorzowie? Co powinno pójść do poprawki, a co jest jest dobre?

Eksperci sugerowali też, by na obrzeżach Gorzowa powstawały parkingi buforowe. Dzięki nim zostanie ograniczona liczba samochodów, które wjeżdżałyby do centrum. Takie rozwiązanie jest bowiem o wiele bardziej ekonomiczne dla samych kierowców. Jeśli ktoś dojeżdża z Kostrzyna do Gorzowa do pracy w śródmieściu, to doliczając koszty parkingu w strefie płatnego parkowania, wynosi go to dziennie 80-110 zł w obie strony. Gdyby mógł zaparkować na Wieprzycach, podróż w obie strony wynosiłaby go ponad 60 zł (eksperci za każdym razem doliczali 30 zł kosztów posiadania samochodu).