Jak z ronda Schumana dojechać na ul. Unruga, czyli nowe nazwy rond i ulic w Gorzowie

Zmiany przy Myśliborskiej

Nowości na Europejskim

To nie wszystkie zmiany w tej części miasta. Część gorzowian pewnie co najmniej raz w życiu wybrała się na spacer aleją, która pośród drzew prowadzi od dzisiejszego ronda Europejskiego w kierunku ul. Polnej (to rondo obok otwartej pod koniec zeszłego roku restauracji McDonald’s). Dziś to droga polna, ale niebawem ma mieć swoją nazwę. Kiedyś w całości była nazywana ul. Folwarczną, teraz będzie Aleją Luksemburską. Co zatem z Folwarczną? Pozostaje. Tylko, że teraz tak będzie nazywać się jedynie część dotychczasowego traktu polnego. Kłopotów administracyjnych nie będzie, bo przy odcinku, który zyskuje nową nazwę i tak nie ma żadnego budynku.

Swoją nazwę będzie mieć też zbudowany pod koniec zeszłego roku drugi wjazd na os. Europejskie od strony Myśliborskiej. To będzie ul. Helsińska.

Zmiany będą dotyczyć ulic na os. Europejskim. Nazwę Czeska otrzymuje zachodnia część dotychczasowej ul. Węgierskiej (na odcinku od Litewskiej do Serbskiej). Z kolei ulicą Węgierską pozostanie ulica odchodząca od Litewskiej w kierunku północnym i następnie skręcająca na zachód do ul. Serbskiej. Jak tłumaczą miejscy urzędnicy, zmiana przebiegu ulic ułatwi zaprojektowanie adresów dla przyszłej zabudowy.