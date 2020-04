Jaka może być kara za brak śmietników w Gorzowie? Inneko i Komunalnik stracą miliony?

„W piśmie z 16 kwietnia firma Komunalnik przeprasza za brak pojemników w Gorzowie. Umowa ze związkiem celowym gmin MG-6 jasno definiuje kary w takiej sytuacji. Czy zatem do kasy związku wpłynie szacowane 2,8 mln zł kar? – pyta firma Eneris Surowce. Do końca marca tego roku odbierała ona śmieci w północnej części Gorzowa. Przegrała jednak przetarg na odbiór odpadów. Teraz odpowiada za to konsorcjum miejskiej spółki Inneko oraz wrocławskiego Komunalnika. To właśnie one podzieliły między siebie odbieranie śmieci w sektorach: I (należą do niego gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok), II (północna część Gorzowa) i III (południowa część miasta).

O ile gorzowskie Inneko rozstawiło swoje kubły na śmieci jeszcze w marcu, o tyle Komunalnik ma z tym problem. Do rozstawienia miało i ma około 40 tys. pojemników. Dziennie rozstawia około 1 tys. Efekt tego jest taki, że w altanach śmieciowych brakuje niekiedy kubłów na śmieci, a mieszkańcy muszą swoje śmieci zostawiać „luzem” (czasami jedynie w workach, czasami nawet niezapakowane). Problem mocno uwidocznił się m.in. na Piaskach i Górczynie.

Kłopoty z ustawieniem śmietników Komunalnik tłumaczy epidemią koronawirusa i zamknięciem granic, przez co zamówione za granicą pojemniki nie mogą na czas dotrzeć do Polski.