Jaka sytuacja pandemiczna jest w Gorzowie? Wskaźnik zakażeń |30 WRZEŚNIA

W czwartek 30 września w całej Polsce potwierdzono 1208 przypadków koronawirusa. To o 26 mniej od środowego rekordu czwartej fali. W naszym województwie odnotowano 17 zakażeń, najmniej z wszystkich regionów. Po cztery zakażenia odnotowano w powiecie świebodzińskim i Zielonej Górze, trzy były w powiecie żarskim, dwa - w Gorzowie, a po jednym w powiatach: krośnieńskim, słubickim, wschowskim i żagańskim.

Liczony za ostatnie siedem dni wskaźnik zakażeń zauważalnie poszedł jednak w dół. Dlaczego? Bo do obliczania średniej nie bierze się już danych z przed tygodnia, a w czwartek 23 września mieliśmy w regionie aż 30 przypadków koronawirusa (to wciąż lubuski rekord w trakcie czwartej fali pandemii). Na chwilę obecną średnia zakażeń wynosi 1,07 os. na 100 tys. mieszkańców.

Cały czas rośnie liczba pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji. Z czwartkowego raportu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w ciągu doby o kolejne dwa zwiększyła się liczba zajętych łożek „covidowych”. Aktualnie wynosi ona 25. Bez zmian pozostaje natomiast liczba osób, które musiały zostać podłączone do respiratora. To wciąż czterech pacjentów.

W ciągu doby w całej Polsce w związku z COVID-19 zmarło 27 osób. Żadnego zgonu nie było w Lubuskiem.