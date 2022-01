Jaka sytuacja pandemiczna w Gorzowie? |3 STYCZNIA

W poniedziałek 3 stycznia w Lubuskiem potwierdzono 150 nowych przypadków koronawirusa. W porównaniu z danymi z ostatnich dni to „niewiele”, ale... to i tak liczba wyższa od tej, jaka była w poniedziałek 27 grudnia (odnotowano wtedy 121 infekcji). W związku z tym wskaźnik zakażeń wzrósł do poziomu 29,23 os. na 100 tys. mieszkańców.

W Gorzowie potwierdzono 16 nowych przypadków koronawirusa. Wskaźnik zakażeń w mieście spadł do poziomu 23,98 os. na 100 tys. mieszkańców.

Poprawia się sytuacja w gorzowskim szpitalu. W ciągu doby liczba hospitalizowanych zakażonych zmniejszyła się o cztery osoby.

- W szpitalu jest teraz 82 pacjentów z potwierdzonym koronawirusem, w tym dwóch na zakaźnym OIOM-ie - informuje Robert Surowiec, wiceprezes szpitala w Gorzowie.

