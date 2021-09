Jaka sytuacja pandemiczna w Gorzowie? Wskaźniki zakażeń |14 WRZEŚNIA

We wtorek 14 września w całym kraju potwierdzono 537 przypadków koronawirusa. W Lubuskiem było ich sześć. Odnotowano je w: powiecie gorzowskim (dwa zakażenia), słubickim, zielonogórskim, Gorzowie i Zielonej Górze (po jednym zakażeniu). Ponieważ liczba potwierdzonych wczoraj przypadków była znacznie niższa od tej sprzed tygodnia (wówczas było 13 nowych zakażeń), wskaźnik zakażeń wyraźnie poszedł w dół. Aktualnie wynosi on 0.76 os. na 100 tys. mieszkańców

Ministerstwo zdrowia poinformowało we wtorek o ośmiu kolejnych zgonach związanych z COVID-19. Jeden z nich był też w Lubuskiem. Zmarła osoba z powiatu słubickiego. Liczba zgonów związanych z koronawirusem wynosi w naszym województwie już 2051.

A jak wygląda sytuacja w lubuskich szpitalach? Podobnie jak w poniedziałek, Lubuski Urząd Wojewódzki poinformował, że zajętych jest 15 łóżek „covidowych”, a do respiratora podłączona jest jedna osoba.