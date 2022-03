Jaki jest sposób na wagary? Wiersze! W Gorzowie świętowali Światowy Dzień Poezji

- Poezja każdego może wzruszyć czy rozśmieszyć. Tak jak - mam nadzieję - zrobi to wiersz „Nadejście wiosny” Andrzeja Waligórskiego, który przygotowałem - mówił nam Tomasz Łukaszuk.

- Wolę czytać poezję w grupie, bo gdy inne osoby też mają swoje przemyślenia, to można bardziej się nad wierszem zastanowić. Przygotowałam wiersz „Niech żyje wiosna”, który napisał Gianni Rodari. To bardzo piękny i śpiewny język - dodawała Julia Przybylak recytująca wiersz po włosku.