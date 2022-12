Jakie cuda kryła ziemia w Gorzowie? Ta wystawa będzie hitem. Już pierwszego dnia były tłumy! Jarosław Miłkowski

To punkt obowiązkowy dla wszystkich miłośników Gorzowa. Od wczoraj do połowy marca w Spichlerzu można zobaczyć to, co zostało wykopane przy okazji inwestycji w centrum miasta.