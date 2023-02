Jakie plany ma elektrociepłownia? Gdzie będą kopać w ziemi pod ciepłociąg?

- Dzięki tym inwestycjom coraz więcej mieszkańców może być podłączonych do komfortowego i ekologicznego ciepła, płynącego bezpośrednio z elektrociepłowni – mówi Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła - Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie. Spółka właśnie przedstawiła tegoroczne plany dotyczące rozwoju sieci ciepłowniczej.

- Do największych można zaliczyć budowę sieci cieplnej od ul. Dworcowej do al. 11 Listopada, przy ul. Londyńskiej I Luksemburskiej wraz z budową przepompowni, a także w rejonie ul. Kościuszki, Czereśniowej I 8 Maja. Planujemy też budowę przyłącza cieplnego do budynków wielorodzinnych przy ul. Taśmowej i Marii Juchacz – informuje Agnieszka Dietrich z biura prasowego PGE Energia Ciepła.