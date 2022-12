Jakie życzenie dostali gorzowianie na święta? Taki był w piątek klimat na Starym Rynku!

Życzenia dla mieszkańców to już gorzowska przedświąteczna tradycja. A okazją do tego jest m.in. jarmark świąteczny, który trwa właśnie na Starym Rynku. W piątek życzenia składał między innymi prezydent Jacek Wójcicki.

- Życzę państwu przede wszystkim ogromnej nadziei. Nadziei, że ten nowy rok, ale i święta Bożego Narodzenia przyniosą nam nadzieję na spokój i ciepło. Życzę, żeby było ciepło i to fizyczne, i to w waszych sercach. W takiej zbiorowości jesteśmy w stanie odmienić każdą, najbardziej trudną rzeczywistość - rzeczywistość wojny, rzeczywistość niepokoju. Życzę, żeby pokój w waszych domach był w każdej chwili w każdym dniu - mówił. Przy okazji dziękował gorzowianom „za otwarte serca, które bardzo mocno otworzyły się na pomoc uchodźcom”.

- Gdyby nie nasza sąsiedzka pomoc, byłoby im ciężko. Dziękuję za to, że przyjęliście ich pod swój dach - mówił prezydent.