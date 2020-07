Jan Tomaszewicz w urodziny miasta został honorowym obywatelem Gorzowa

- To jest dla mnie ogromne wyróżnienie, a z drugiej strony to jest wyróżnienie dla całego zespołu ludzi teatru – zespołu aktorskiego, administracji, pionu technicznego. Gdyby nie oni, gdyby nie to, że potrafimy ze sobą współdziałać, na pewno nie zostałbym zauważony – mówił w czwartek 2 lipca Jan Tomaszewicz, dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie. Podczas uroczystej sesji rady miasta z okazji 763. rocznicy założenia Gorzowa, a także 30-lecia samorządu, przyznano mu tytuł honorowego obywatela.