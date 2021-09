Janusz Radek w Gorzowie zawładnął sercami mieszkańców

- Janusz Radek to bez wątpienia największa gwiazda tego cyklu - mówił nam w sobotę o zmierzchu pan Robert. Około 19.00 przyszedł na Stary Rynek, by zobaczyć koncert jednego z najbardziej utalentowanych wokalistów w Polsce - Janusza Radka, artysty, którego nawet nie trzeba przedstawiać. Kilkanaście lat temu niemal cała Polska śpiewała wraz z nim utwory, które powstały do „Tryptyku Świętokrzyskiego” Piotra Rubika.