Jarmark bożonarodzeniowy na Starym Rynku już otwarty! Poznaj jego atrakcje!

Jeszcze w tym tygodniu zaplanujcie sobie czas, by wybrać się na Stary Rynek. W czwartek ruszył tu jarmark bożonarodzeniowy. Stoi tu 20 „domków”, czyli kramów, w których możecie kupić wiele rzeczy, które - czy to na świąteczny stół, czy to do świątecznych prezentów - przydadzą się na Boże Narodzenie.

Śmiało możecie przyjść na jarmark z dziećmi, bo gdy Wy będziecie robić zakupy, one mogą spędzać czas na ustawionej w centralnym punkcie jarmarku karuzeli. Kolejną atrakcją jarmarku jest też fotobudka, w której można sobie zrobić zdjęcie z Mikołajem.