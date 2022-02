Do niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielę wieczorem, 6 lutego na drodze nr 132 między Gorzowem a Witnicą. - Zdarzenie miało miejsce o 17. 30. Kierowca jadący z Nowin Wielkich w kierunku Witnicy uderzył w jelenia. Kolejny kierujący, chcąc uniknąć kolizji, zjechał z drogi i przekoziołkował – informuje bryg. Bartłomiej Mądry, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie. – Na szczęście nic nikomu się nie stało, wszystkie osoby o własnych siłach opuściły samochody. Pogotowie, które przyjechało na miejsce, nie musiało interweniować. Niestety, jeleń nie przeżył – dodaje. Na miejscu były trzy jednostki straży pożarnej, z Witnicy i Nowin Wielkich, które przed godz. 19.00 powróciły do bazy. Na drodze nie ma już utrudnień. zytaj także: Korytarz życia na drodze. Jak go utworzyć? Wystarczy przestrzegać kilku zasad!

Jakub Pikulik