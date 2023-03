Jelenie zaczynają zrzucać poroże. To gratka dla poszukiwaczy również w Lubuskiem! Magdalena Marszałek

Rozpoczyna się sezon na zrzuty poroża jeleni. Lasy Państwowe Zobacz galerię (2 zdjęcia)

By trafić na konkretne okazy potrzeba cierpliwości, czasu i dużo szczęścia. Ale na przełomie lutego i marca jest na to największa szansa. To właśnie późną zimą jelenie pozbywają się swoich poroży, więc wędrówka do lasu może być wyjątkowo owocna. Podczas takich poszukiwań trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach.