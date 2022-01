Jerzy Buczak, fizjoterapeuta kadry narodowej w piłce ręcznej i Stali Gorzów - mistrz, który jeszcze nie kończy dzieła

Urodził się 10 stycznia 1954 w Kożuchowie, ale od 20. roku życia mieszka w mieście nad Wartą. To właśnie na studiach w Gorzowie poznał przyszłą żonę Annę, która urodziła mu syna Bartka. Po ukończeniu gorzowskiej Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie zdobył tytuł magistra wychowania fizycznego, zrobił podyplomówki na AWF w Poznaniu i Katowicach. W Wielkopolsce w zakresie fizjoterapii i odnowy biologicznej, na Śląsku – z pływania i siatkówki, zostając trenerem drugiej klasy. Później był i wykładowcą akademickim. Zresztą, te dwie dyscypliny są jednymi z jego ulubionych, bo lubi przejechać się rowerem czy popływać. Chociaż największa jego miłość to jednak jazda na nartach. Jest w tym bardzo dobry, co mogli nieraz na własne oczy zobaczyć żużlowcy Stali Gorzów w trakcie zimowych zgrupowań w górach. Tam zwracała uwagę zwłaszcza świetna technika Buczaka. Choć, oczywiście, jego zadania w trakcie obozów przygotowujących do sezonu są głównie inne.