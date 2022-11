Jesienna akcja przewonienia gazu ziemnego w Lubuskiem. Alarmuj, gdy go poczujesz!

Akcja przewonienia gazu ziemnego rozpocznie się na terenie województwa lubuskiego czternastego listopada i potrwa do siedemnastego listopada. Zostanie przeprowadzona na terenie kilkudziesięciu lubuskich miejscowości:

Przewonienie gazu ziemnego polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej. W związku z tym zapach gazu stanie się intensywniejszy, co umożliwi wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. Akcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić pogotowie gazowe.

Wykrywacz nieszczelności

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i o niesprawności urządzeń gazowych, na przykład o zanieczyszczeniu palników. Co ważne - wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do zaworu głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez służby Polskiej Grupy Gazownictwa, ale usuwanie nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy już do obowiązków właścicieli lub zarządców nieruchomości.

Zobacz również: