Jeśli można cieszyć się z porażek, to ta przegrana AZS-u AJP Gorzów może choć trochę radować

A przecież Makurat to nie jedyna koszykarka, której brakowało. Poza kontuzjowanymi Stellą Johnson i Paulą Duchnowską (ta najpewniej już w tym sezonie nie zaprezentuje swoich umiejętności) nie pojawiła się w kadrze Borislava Hristova, która miała niejednoznaczny wynik testu na koronawirusa... Tym samym było to następne w tym roku zawody, w których nasze grały w niepełnym zestawieniu, ale pierwsze z aż takimi brakami, bo do tej wyliczanki doliczyć trzeba Katarzynę Dźwigalską. Ta kolejny już raz w tej kampanii nie wybrała się w zagraniczną podróż. Podobnie było w Turcji.

Niemal niemożliwe, bo InvestInTheWest Enea - pod takim szyldem występuje w Pucharze Europy AZS - przystępował do tej konfrontacji w jedynie dziewięcioosobowym składzie, z czego na ławce rezerwowych były trzy juniorki oraz zawodniczka, która całe spotkanie przesiedziała w dresie i maseczce na twarzy, czyli Anna Makurat (jak przekazał klub, miała problemy zdrowotne). Zresztą, Martyna Kurkowiak też nie weszła do gry w tym meczu.

Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności można było zakładać, że im dłużej będzie trwał ten mecz, tym trudniej będzie podopiecznym trenera Dariusza Maciejewskiego walczyć o zwycięstwo. Bo skoro gra się tak naprawdę ledwie sześcioma zawodniczkami, a w praktyce pięcioma (bo Julita Michniewicz nie była zbytnio aktywna w ataku, a Ewelina Śmiałek spędziła na parkiecie trzy minuty), to trudno oczekiwać wyrównanego spotkania. A jednak takie było! Z drugiej strony białoruskie zmienniczki łącznie zagrały dwa razy więcej niż Michniewicz, ale same razem zdobyły zaledwie osiem „oczek”. Choć może akurat to przeważyło.

W każdym razie gdy w 25 min Białorusinki prowadziły 54:40, to chyba nieliczni łudzili się, że nasze panie jeszcze wrócą do gry. A tak się stało.